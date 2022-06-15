В Кремле отказались прогнозировать перспективы признания талибов

Речи о признании новых властей Афганистана в настоящий момент не идет, но наличие гуманитарных проблем в этой стране требует контактов с Кабулом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока в настоящий момент об этом (признании) речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно", - сказал Песков в среду журналистам.
Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают перспективы признания новых афганских властей в свете участия делегации представителей движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Петербургском международном экономическом форуме.
"Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие вступать в определённые контакты с представителями талибов", - отметил Песков.
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