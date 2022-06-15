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Дальнее зарубежье 15.06.2022 22:15

Шольц, Макрон и Драги отправятся 16 июня в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить Киев в четверг, 16 июня, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Совместный визит канцлера ФРГ Шольца, президента Франции Макрона, премьера Италии Драги в Киев состоится в четверг", - передает агентство.

Ранее французские, немецкие и итальянские СМИ сообщали о том, что лидеры этих европейских стран могут посетить Киев, причем ожидалось, что этот визит состоится до саммита G7 26-28 июня.

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Тэги: ЕВРОПА, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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