Шольц, Макрон и Драги отправятся 16 июня в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить Киев в четверг, 16 июня, сообщает в среду агентство Bloomberg. "Совместный визит канцлера ФРГ Шольца, президента Франции Макрона, премьера Италии Драги в Киев состоится в четверг", - передает агентство. Ранее французские, немецкие и итальянские СМИ сообщали о том, что лидеры этих европейских стран могут посетить Киев, причем ожидалось, что этот визит состоится до саммита G7 26-28 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».