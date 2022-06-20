Вариант привлечения сил ОДКБ к операции на Украине не рассматривался - Пеков

В Кремле заявили, что вопрос о возможности привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к специальной военной операции на Украине не рассматривался.
"Нет. Такой вариант не рассматривался", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом, по его словам, "значение ОДКБ большое, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность".
По его словам, "развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности".
В ЕС поддержали настрой Азербайджана на мир с Арменией
В Минобороны Азербайджана сообщили о снайперском обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Гасанов осмотрел строящиеся военные объекты недалеко от границы с Арменией
Азербайджан в январе-апреле сократил импорт минеральных удобрений на 71%
Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом в 2021г превысили $200 млн
ГААД получит 2,1 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Ушел из жизни актер Регимантас Адомайтис
Пляжи на севере и юге Азербайджана из-за высокого загрязнения воды остаются под запретом - Минздрав
Госагентство ОМС планирует реконструкцию Центра семейного здоровья в Сумгайыте
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ