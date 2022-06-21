Цены на нефть сохраняют рост

Цены на нефть поднимаются во вторник на прогнозах увеличения спроса на энергоресурсы в мире, а также сигналах потенциального сокращения предложения.
Главный исполнительный директор крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди заявил на Катарском экономическом форуме во вторник, что спрос на нефть в Китае восстанавливается, при том, что компании сектора не могут нарастить добычу в достаточном объеме.
"Мы наблюдали недостаток инвестиций в нефтяную отрасль и снижение производственных мощностей", - приводит слова Харди агентство Bloomberg.
Такая ситуация означает, что цены вряд ли будут снижаться, отметил он.
В Exxon Mobil Corp. считают, что предложение на глобальном нефтяном рынке будет недостаточным в ближайшие 3-5 лет в связи с тем, что инвестиции в сектор с момента начала пандемии COVID-19 были недостаточными.
Нефтяным компаниям потребуется время, чтобы наверстать упущенное в плане инвестиций и обеспечить достаточное предложение, заявил CEO компании Даррен Вудс на Катарском форуме.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $115,11 за баррель, что на $0,98 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,91 (1,77%), до $109,9 за баррель.
Накануне национальная нефтяная компания Эквадора Petroecuador предупредила о возможности вынужденной приостановки экспорта нефти из-за протестов в стране, в то время как в Ливии объемы добычи остаются крайне волатильными.
Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ограничить стоимость экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного потолка.
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