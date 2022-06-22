Талибы собрали экстренное заседание правительства из-за землетрясения в Афганистане

Кабинет министров контролирующего Афганистан движения "Талибан" провел экстренное заседание в связи с последствиями землетрясения, унесшего жизни около 300 человек.
"В президентском дворце состоялось экстренное совещание под председательством премьер-министра муллы Мухаммада Хасана Ахунда для оказания всей возможной помощи пострадавшим от землетрясения в Пактике и Хосте", - сообщил в твиттере официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
"Помимо выражения сочувствия пострадавшим от землетрясения, правительство поручило всем соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Также были приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых", - говорится в сообщении.
Кабинет министров талибов призвал использовать весь имеющийся в распоряжении воздушный и наземный транспорт для доставки продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости и для перевозки раненых.
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