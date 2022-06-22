Источник сообщил о планах обсудить на саммите ЕС дальнейшую военную помощь Украине

Обсуждение Украины на саммите ЕС 23-24 июня не ограничится вопросом о предоставлении ей статуса государства-кандидата на вступление в ЕС, будут также затронуты темы помощи этой стране и ее дальнейшего восстановления, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

"Будет идти речь о военной помощи. И по данному вопросу мы посмотрим, можно ли внести дополнительный вклад через Европейский фонд мира", - сказал собеседник журналистов, знакомя их в среду в Брюсселе на условиях анонимности с повесткой предстоящего заседания Европейского совета.

"Мы также хотим, чтобы велась работа (по подготовке) восстановления страны, и она идет по этому досье", - сообщил функционер ЕС.

Кроме того, Евросовет ждет больше информации от Еврокомиссии (ЕК) по предложению об оказании Украине макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, отметил источник.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила 18 мая, что ЕК предлагает "новую макрофинансовую помощь для Украины - до 9 млрд евро в 2022 году".