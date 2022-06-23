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Регион 23.06.2022 23:41

Москва будет смотреть по ситуации на земле, когда Киев предложит вернуться к переговорам - Лавров

Россия будет исходить из положения дел "на земле" в том случае, если украинская сторона обратится с предложением о возобновлении переговорного процесса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс - о чём, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле". Там освобождённые районы", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.

"Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить. Но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже всё предложили. Мяч на их стороне", - отметил он.

"Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре", - заявил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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