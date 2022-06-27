Япония вводит новые санкции против российских физлиц и предприятий - японский премьер

В связи с ситуацией вокруг Украины Япония приняла решение о расширении санкционного списка в отношении российских представителей и предприятий, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7, сообщают японские СМИ.
"Мы находимся на перепутье в истории. Вопрос в том, можно ли сохранить основанный на правилах международный порядок. Совет Безопасности ООН и другие структуры не смогли адекватно отреагировать", - цитирует заявление Кисиды в связи с украинским кризисом японский телеканал NHK.
По данным телеканала, Япония вводит новые санкции против России. Они, в частности, касаются запрета на импорт российского золота, а также замораживания активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, которые, по мнению японской стороны, связаны с военной отраслью России.
"Мы (...) укрепим международный порядок, основанный на верховенстве закона. Мы должны обеспечить, чтобы не было стран, которые извлекают ложные уроки из ситуации в Украине", - подчеркнул японский премьер.
Он сказал, что санкции нельзя ослаблять и заявил: "Единство G-7 необходимо не только для обеспечения соблюдения санкций, но и для защиты от роста цен", - пишет агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленного чиновника японского правительства.
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