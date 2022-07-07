Астраханская область РФ и Иран планируют создать совместную судоходную компанию

Правительство Астраханской области РФ и иранский фонд "Мостазафан" заключили соглашение о создании судоходной компании для развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", сообщил зампредседателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев.
"К нам приезжало руководство фонда "Мостазафан", (это - ИФ) один из крупнейших иранских фондов, включающий, в том числе, судоходные компании. Подписано соглашение о создании совместной судоходной компании", - сказал Афанасьев на совещании в Совете Федерации по развитию МТК в среду.
По словам Афанасьева, порт Астрахань фиксирует значительный рост грузооборота, ожидается, что к концу августа он возрастет на треть.
Готовность направить часть грузопотока через астраханские порты подтвердила Беларусь, отметил он.
"С Минтрансом РФ идет согласование по объемам именно на астраханском направлении. По крайней мере, идет речь о 1 млн тонн в ближайшей перспективе из Беларуси. Мы можем удвоить цифру по данному маршруту в случае, если у нас будет понимание относительно скидок на железнодорожный транзит", - сказал Афанасьев.
Он добавил, что астраханский губернатор Игорь Бабушкин планирует провести переговоры с руководством РЖД по поводу скидок.
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