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Транспорт и связь 07.07.2022 16:53

AZAL совместно с партнерами ведет активную работу для увеличения турпотока из Израиля в Азербайджан - Аскеров

Перспективы развития сотрудничества и обмена опыта в сфере гражданской авиации обсуждались 7 июля на встрече президента AZAL Джахангира Аскерова с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», президент AZAL на встрече отметил успешное развитие плодотворного сотрудничества в сфере гражданских авиаперевозок между странами.

Так, по его словам, частота рейсов авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку составляет пять раз в неделю. Также три раза в неделю полеты в Баку из Тель-Авива и обратно выполняет авиакомпания Israir.

«Авиакомпания AZAL совместно со своими партнерами в Израиле – туристическими компаниями – ведет активную и большую работу для формирования и развития туристического потока из Израиля в Азербайджан», - сообщил Аскеров.

Посол Израиля в Азербайджане, в свою очередь, подчеркнул важность развития партнерства в рамках повышения транспортной доступности стран. По его словам, данное сотрудничество служит росту объема туристического пассажиропотока и всестороннему развитию отношений между странами.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, AZAL, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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