Ле Пен заявила, что санкции наносят больше ущерба французам, чем России

Санкции против России оказались неэффективными, считает глава политической фракции крайне правого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен.
"Мы покупаем нефть у Индии, которая покупает ее у русских", - заявила французский политик в воскресенье в эфире телеканала BFMTV.
"Они (санкции) обогатили Россию, они наносят больше ущерба французам, чем России", - сказала депутат нижней палаты парламента Франции.
По ее словам, причиной роста инфляции являются эти санкции, имеющие геополитическую подоплеку.
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