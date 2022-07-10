Ле Пен заявила, что санкции наносят больше ущерба французам, чем России

Санкции против России оказались неэффективными, считает глава политической фракции крайне правого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен.

"Мы покупаем нефть у Индии, которая покупает ее у русских", - заявила французский политик в воскресенье в эфире телеканала BFMTV.

"Они (санкции) обогатили Россию, они наносят больше ущерба французам, чем России", - сказала депутат нижней палаты парламента Франции.

По ее словам, причиной роста инфляции являются эти санкции, имеющие геополитическую подоплеку.