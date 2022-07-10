Французский министр экономики призвал готовиться к полному отключению российского газа

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает наиболее вероятным сценарием развития ситуации на газовом рынке ЕС полное отключение российского газа.
"Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это наиболее вероятный вариант. Это предполагает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость", - приводят европейские СМИ в воскресенье слова французского министра, выступившего на конференции "Экономические встречи" в городе Экс-ан-Прованс.
Отметив, что французы не любят быть зависимыми от других, он подчеркнул, что "главная независимость должна быть в области энергетики". "Сейчас нужно привести себя в боевой порядок, что касается организации, избавления от балласта, умеренности, сокращения потребления (...) Мы уже сейчас должны принять решения", - заявил Ле Мэр.
Энергетический кризис, по убеждению министра, является "самой важной темой ближайших месяцев", и подготовка к полному отключению российского газа необходима.
"Мы столкнулись с энергетическим кризисом, который может оказать очень серьезное влияние на нашу повседневную жизнь, на занятость, на функционирование наших предприятий, на французский промышленный инструмент", - полагает глава Минфина Франции.
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