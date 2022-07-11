Министр энергетического перехода Франции призвала быть готовым к полному отключению российского газа

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше предупредила о необходимости для страны быть готовой к полной остановке поставок российского газа.
"Нужно исходить из худшего сценария, потому что он существует. В любой момент Россия может полностью прекратить свои поставки газа", - заявила французский министр в интервью газете Le Figaro, опубликованном в воскресенье.
"Я проявляю чрезвычайную бдительность", - отметила она.
По словам Панье-Рюнаше, ввиду этого риска французское правительство принимает меры, диверсифицируя свои источники поставок.
Ранее в воскресенье такой же сценарий предсказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это наиболее вероятный вариант. Это предполагает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость", - сказал министр, выступая на конференции "Экономические встречи" в городе Экс-ан-Прованс.
"Сейчас нужно привести себя в боевой порядок, что касается организации, избавления от балласта, умеренности, сокращения потребления (...) Мы уже сейчас должны принять решения", - заявил Ле Мэр.
Энергетический кризис, по убеждению министра, является "самой важной темой ближайших месяцев", и подготовка к полному отключению российского газа необходима.
Гасанов открыл новый военный госпиталь в Карабахе
Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе
Число случаев COVID-19 в мире превысило 555,4 млн - университет Хопкинса
Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Fitch понизило рейтинг Турции до "B" с "B+", прогноз - "негативный"
В Эстонии вступает в силу запрет на ввоз и вывоз в Россию подсанкционных товаров
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ