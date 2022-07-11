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ТЭК 11.07.2022 08:54

Министр энергетического перехода Франции призвала быть готовым к полному отключению российского газа

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше предупредила о необходимости для страны быть готовой к полной остановке поставок российского газа.

"Нужно исходить из худшего сценария, потому что он существует. В любой момент Россия может полностью прекратить свои поставки газа", - заявила французский министр в интервью газете Le Figaro, опубликованном в воскресенье.

"Я проявляю чрезвычайную бдительность", - отметила она.

По словам Панье-Рюнаше, ввиду этого риска французское правительство принимает меры, диверсифицируя свои источники поставок.

Ранее в воскресенье такой же сценарий предсказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это наиболее вероятный вариант. Это предполагает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость", - сказал министр, выступая на конференции "Экономические встречи" в городе Экс-ан-Прованс.

"Сейчас нужно привести себя в боевой порядок, что касается организации, избавления от балласта, умеренности, сокращения потребления (...) Мы уже сейчас должны принять решения", - заявил Ле Мэр.

Энергетический кризис, по убеждению министра, является "самой важной темой ближайших месяцев", и подготовка к полному отключению российского газа необходима.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, МНЕНИЕ


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