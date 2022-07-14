Макрон обвинил Россию в использовании энергии в качестве оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что конфликт на Украине оказал влияние на рост цен на энергию, и Россия использует энергоносители в качестве оружия.

"Цены на энергию выросли до войны. Будем коллективно честными, потому что во всем мире было очень сильное экономическое восстановление. А затем они выросли из-за этой войны и из-за того, что Россия использует энергию как оружие", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France2 по случаю французского национального праздника, отмечаемого 14 июля.

По его словам, Россия приняла решение "начать отключать газ". Пока это сказывалось на ряде стран ЕС, "которым она угрожала, которых беспокоила". "И вот она остановила главный газопровод "Северный поток 1". Это сигнал", - считает французский президент.

Он видит в этом "ясное послание, что она будет использовать газ в качестве элемента этой войны". "Мы в том состоянии, которое называют гибридной войной", - объяснил Макрон.

Президент возразил тем, кто считает, что энергетический кризис - это следствие западных санкций против РФ. "Это Россия использует энергию, как, впрочем, она использует и продовольствие как оружие войны", - заявил глава французского государства.

"Я полагаю, что мы должны сегодня подготовить сценарий, при котором нам надо полностью обходиться без российского газа. И я думаю, что это не теоретический сценарий. Это очень жесткий сценарий. Надо к нему подготовиться. И я хочу здесь очень твердо сказать правду нашим соотечественникам: такой риск существует, он не зависит от нас. И я думаю, что этот риск, этот выбор, который Россия может сделать, он вероятен", - резюмировал Макрон.