ЕС может выделить Украине военную помощь еще на 500 млн евро

Государства-члены ЕС могут согласиться выделить Украине военную помощь еще на сумму 500 млн во время встречи глав МИД союза в понедельник, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Если будет принято решение о новом раунде помощи Украине, то общая сумма, потраченная Евросоюзом на оказание такой помощи Киеву за время проведения российской спецоперации на Украине, будет составлять 2,5 млрд евро.
Военные поставки ЕС Украине осуществляются через готовую структуру - Европейский фонд мира (EPF). Создан специальный клиринговый механизм, который рассчитывает стоимость военной техники и боеприпасов, поставленных на Украину каждой страной ЕС, и сумму возмещения ей из фонда. Потолок EFP составляет примерно 6 млрд евро.
Источники агентства отмечают, что осенью ЕС придется пересмотреть, как продолжить предоставлять поддержку Украине, используя данный механизм. Для повышения потолка потребуются сложные переговоры между членами Евросоюза, однако альтернативой этому является уменьшение средств, выделяемых на проекты в других странах.
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