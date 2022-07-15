Пашинян и директор ЦРУ обсудили процессы на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и директор ЦРУ США Уильям Бернс на встрече в Ереване в пятницу обсудили вопросы международной и региональной безопасности. "Пашинян и Бернс обсудили вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом", - сообщает пресс-служба правительства Армении. Премьер Армении и директор ЦРУ "затронули также происходящие на Южном Кавказе процессы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».