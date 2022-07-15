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Регион 15.07.2022 21:57

Пашинян и директор ЦРУ обсудили процессы на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и директор ЦРУ США Уильям Бернс на встрече в Ереване в пятницу обсудили вопросы международной и региональной безопасности.

"Пашинян и Бернс обсудили вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер Армении и директор ЦРУ "затронули также происходящие на Южном Кавказе процессы".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЦРУ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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