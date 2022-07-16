В Евросоюзе поверят в успех переговоров по вывозу зерна, когда увидят соглашение Россия-Украина

В ЕС отмечают позитивную информацию, поступающую с переговоров в Стамбуле по вывозу украинской сельхозпродукции, однако ждут доказательств в виде подписанного соглашения Россия-Украина, заявил журналистам неназванный высокопоставленный европейский чиновник.
"Есть хорошие новости от Мартина Гриффитса (заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи - ИФ). Он проинформировал нас, что есть принципиальное согласие сторон при участии Турции относительно механизма, разрешающего начать вывозить зерно из Украины", - сказал на условиях анонимности собеседник представителям СМИ.
Однако это соглашение еще должно быть подписано, это может произойти на следующей неделе, подчеркнул источник. После чего договоренность надо воплотить в жизнь, добавил он.
"Мы внимательно наблюдаем за этим и, конечно, мы безусловно поддерживаем ООН, но, честно, мы не поверим, пока не увидим это соглашение, потому что у нас есть сомнения (...) ", - пояснил функционер ЕС.
Отвечая на вопрос о вывозе зерна по "путям солидарности" (инициатива Еврокомиссии по вывозу украинской сельхозпродукции по альтернативным логистическим маршрутам с использованием всех видов транспорта и инфраструктуры ЕС - ИФ), чиновник сказал, что в краткосрочной перспективе эти варианты полезны, "но не они решают проблему".
Как сообщалось 15 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что предложенные Россией меры по вывозу украинской сельхоз продукции участники переговоров в Стамбуле в основном поддержали, вскоре завершится формирование итогового документа.
Алиев освободил от должности председателя ГТК Азербайджана
На встрече со спецпредставителем ЕС обсуждалось выполнение Баку и Ереваном взятых на себя обязательств - Байрамов
В Тбилиси рассчитывают на успех азербайджано-армянских переговоров
Операционная прибыль SOCAR в I квартале 2022г составила порядка 3 млрд манатов
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам I полугодия составила 12,9%
На западе Азербайджана построят предприятие по производству алюминиевой продукции, инвестиции в проект на первом этапе составят $132 млн
СГБ Азербайджана сообщила об арестах должностных лиц таможенных органов
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 561,4 млн - университет Хопкинса
Алиев заявил, что Азербайджан пока не будет открывать сухопутные границы
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ