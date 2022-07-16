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Дальнее зарубежье 16.07.2022 10:12

В Евросоюзе поверят в успех переговоров по вывозу зерна, когда увидят соглашение Россия-Украина

В ЕС отмечают позитивную информацию, поступающую с переговоров в Стамбуле по вывозу украинской сельхозпродукции, однако ждут доказательств в виде подписанного соглашения Россия-Украина, заявил журналистам неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

"Есть хорошие новости от Мартина Гриффитса (заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи - ИФ). Он проинформировал нас, что есть принципиальное согласие сторон при участии Турции относительно механизма, разрешающего начать вывозить зерно из Украины", - сказал на условиях анонимности собеседник представителям СМИ.

Однако это соглашение еще должно быть подписано, это может произойти на следующей неделе, подчеркнул источник. После чего договоренность надо воплотить в жизнь, добавил он.

"Мы внимательно наблюдаем за этим и, конечно, мы безусловно поддерживаем ООН, но, честно, мы не поверим, пока не увидим это соглашение, потому что у нас есть сомнения (...) ", - пояснил функционер ЕС.

Отвечая на вопрос о вывозе зерна по "путям солидарности" (инициатива Еврокомиссии по вывозу украинской сельхозпродукции по альтернативным логистическим маршрутам с использованием всех видов транспорта и инфраструктуры ЕС - ИФ), чиновник сказал, что в краткосрочной перспективе эти варианты полезны, "но не они решают проблему".

Как сообщалось 15 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что предложенные Россией меры по вывозу украинской сельхоз продукции участники переговоров в Стамбуле в основном поддержали, вскоре завершится формирование итогового документа.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗЕРНО


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