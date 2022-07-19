РФ и Иран условились о реализации крупных совместных проектов - Путин

Россия и Иран условились активизировать использование национальных валют для прямых расчётов между двумя странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе пребывания в Иране у российской делегации и у меня лично также состоялись весьма полезные двусторонние переговоры. На встрече с Верховным руководителем Ирана господином Али Хаменеи затрагивались стратегические вопросы российско-иранских отношений. С обеих сторон была подтверждена приверженность к их дальнейшему всемерному развитию и в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе. Выражена готовность к конструктивному партнерству в решении острых региональных и международных проблем", - сказал Путин во вторник по итогам трехсторонней встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса.
"В беседе с президентом Ирана Раиси подробно обсуждали конкретные аспекты двустороннего взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте, условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах между нашими странами", - отметил президент РФ.
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