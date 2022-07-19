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Дальнее зарубежье 19.07.2022 23:55

РФ, Турция и Иран осуждают незаконный захват и передачу нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии

Лидеры России, Турции и Ирана осудили попытки захвата и передачи нефтяных доходов, принадлежащих Сирии.

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита в "астанинском формате" приняли совместное заявление.

"Обсудили ситуацию на севере Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и постановили с этой целью координировать свои усилия. Выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии", - отмечается в заявлении.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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