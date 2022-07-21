Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии закладки фундамента семиэтажного бизнес-центра, который будет построен ООО «4MAPS Bilgi Teknolojileri» в Сумгайытском химическом промышленном парке (СХПП) в рамках проекта «Организация услуг по исследованию и развитию, картографии и навигации».
Инвестиции в создание предприятия оцениваются в 10 млн манатов.
Площадь проекта - 1,5 гектара, здесь на постоянной основе будут работать 750 человек.
4MAPS Bilgi Teknolojileri - представитель приложения Apple Maps - Here Technologies по СНГ, Ближнему Востоку и Азербайджану, а приложения Yandex Maps - по Азербайджану.
В новом центре планируется также оказание услуг по разработке приложений программных продуктов, игр, метавселенной. С реализацией проекта в Азербайджане будет функционировать Центр формирования карт (процессинговый центр) для Восточной Европы, Грузии, стран СНГ и Центральной Азии.
Р.Керимов
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