«Северный поток» после профилактики вновь будет работать на 40% мощности

Газопровод "Северный поток" после планового обслуживания, которое завершится утром в четверг, будет работать на 40% мощности, как и до остановки, сообщил газотранспортный оператор OPAL Gastransport.
Газопровод OPAL является одним из сухопутных отводов от морской магистрали "Северный поток".
Оценка в сообщении OPAL Gastransport основана на текущих заявках на транспортировку.
Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.
"Северный поток" в настоящее время способен работать на 40% мощности (около 67 млн куб. м в сутки). Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на компрессорной станции "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей. Сейчас на объекте работают только два двигателя.
В скором времени еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега.
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