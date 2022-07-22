Вице-премьер, министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF выразил надежду, что страна сможет справиться с энергетическим кризисом без возобновления реализации проекта газопровода из РФ "Северный поток 2".
По словам Хабека, ввод газопровода в эксплуатацию не является вариантом выхода из сложного положения, поскольку он усугубит зависимость Германии от российского газа. Он отметил, что немцы до сих пор вполне успешно преодолевали кризис, "и мы можем очень гордиться этим".
Министр сказал, что, несмотря на очень высокие цены, огромную инфляцию и напряженную ситуацию с поставками энергии, "люди объединились, и будут искать решение" возникающих проблем.
Глава Минэнерго также высказался в поддержку плана Еврокомиссии о снижении потребления газа, против которого выступили несколько стран ЕС и выразил надежду, что эти государства "поймут, насколько переплетен континент".
Президент России Владимир Путин сообщил журналистам во время недавнего визита в Тегеран, что он сказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу: "У нас существует еще один готовый маршрут - "Северный поток 2". Его можно запустить. Но его не запускают".
Еврокомиссия 20 июля представила план, по которому страны, входящие в ЕС, с 1 августа должны будут принимать меры по снижению потребления газа. Целью является снижение потребления на 15% к 1 марта 2023 года.
ЕК также ускорит работу по диверсификации поставок, в частности, в вопросе совместных закупок сырья. Государства-члены ЕС должны будут каждые два месяца отчитываться о принятых мерах и достигнутом прогрессе.
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