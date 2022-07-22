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Происшествия 22.07.2022 12:08

Пограничники Азербайджана конфисковали почти 96 кг наркотиков

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщили о пресечении попытки контрабанды наркотических средств общим весом почти 96 кг.

Согласно заявлению ведомства, 21 июля в зоне службы погранзаставы пограничного отряда ГПС "Горадиз" в районе села Мехдили Джабраильского района пограничниками были обнаружены 4 спрятанных свертка.

Сообщается, что около 20:00 на территории появились четверо неизвестных, которые попытались забрать пакеты и скрыться, но были задержаны пограничниками.

"В ходе проверки стало известно, что задержанные являются военнослужащими-сверхсрочниками ГПС, принимавшими участие в разминировании освобожденных приграничных территорий. Также в результате оперативных мероприятий был задержан организатор преступления, житель Бардинского района Хикмет Халили 1998 года рождения", - отмечается в информации.

В найденнных на месте преступления свертках было обнаружено 87,7 кг марихуаны, 7,6 кг героина, 400 грамм метамфетамина, а также 1980 таблеток метадона и 12465 таблеток препарата "прегабалин" - в общей сложности 95,7 кг наркотических и психотропных средств.

"Генпрокуратура и ГПС Азербайджана продолжают необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления других участников преступления и привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: ГПС, НАРКОТИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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