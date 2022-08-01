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Спорт 01.08.2022 02:52

Азербайджанские шахматисты уверенно стартовали на Олимпиаде в Ченнаи

Сборные Азербайджана уверенно стартовали на 44-й Всемирной шахматной Олимпиаде-2022 в Ченнаи (Индия), одержав по три победы в первых трех турах.

Мужская сборная одержала победы над командами Алжира (4-0), Филиппин (3-1) и Аргентины (3-1), женская - над коллективами ОАЭ (4-0), Финляндии (4-0) и Греции (2,5-1,5).

По итогам трех туров мужская сборная Азербайджана делит в турнирной таблице 11-е место с коллективами Румынии и Сербии (по 6 командных и 10 индивидуальных очков), а захватила лидерство Индия-2, показавшая 100-процентный результат на старте соревнований (6 и 12).

В женском зачете Азербайджан делит в турнирной таблице 5-е место с Индией, Польшей и Нидерландами (6 и 10,5), на первом месте находится Болгария (6 и 11,5).

В четвертом туре в понедельник азербайджанские шахматисты сыграют с командой Турции, шахматистки - с коллективом Израиля.

В состав мужской сборной Азербайджана на Олимпиаду-2022 вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли и Ниджат Абасов. Капитан - Эльтадж Сафарли.

В состав женской сборной страны вошли Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева. Капитан - Ниджат Мамедов.

44-я Всемирная шахматная Олимпиада проходит в Ченнаи по швейцарской системе в 11 туров с 29 июля по 9 августа (игровые дни).

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, СПОРТ, ШАХМАТЫ, ОЛИМПИАДА


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