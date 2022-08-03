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ТЭК 03.08.2022 20:23

Россия и Саудовская Аравия обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте, нефтегазохимии - Новак

Россия и Саудовская Аравия обсудили совместные проекты в различных отраслях, в том числе в энергетике, транспорте, нефтегазохимии, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"В рамках визита в Эр-Рияд (в конце июля - ИФ) мы обсуждали и наше двухстороннее сотрудничество, и многостороннее в формате ОПЕК+. Конкретные проекты в различных отраслях. Это, в первую очередь, совместные проекты в энергетике, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, развитие возобновляемых источников энергии, нефтегазохимии. Соответствующие компетенции есть и в Саудовской Аравии, и в России", - сообщил Новак.

Он отметил, что в середине октября в России запланировано проведение межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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