Нефть умеренно дорожает

Цены на нефть демонстрируют слабый рост утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 в четверг составляет $96,95 за баррель, что на $0,17 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на $3,76 (3,7%), до $96,78 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,9 за баррель, что на $0,24 (0,26%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на $3,76 (4%), до $90,66 за баррель.