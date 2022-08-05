Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз - АТОР

Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившийся чрезвычайной ситуации". Причина - объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", - говорится в сообщении.
В письме туроператорам также сообщается, что "о возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно".
В ассоциации напомнили, что визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (включая региональные визовые центры) по "техническим причинам" не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Документы могли подать только те заявители, которые освобождены от уплаты консульского сбора. В остальных случаях, в том числе, с целью получения виз под туристические поездки в Болгарию россияне с конца марта обращались в генеральные консульства Болгарии в указанных трех городах.
Кроме того, в Болгарию можно въехать с многократной шенгенский визой.
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