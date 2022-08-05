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Туризм 05.08.2022 22:38

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз - АТОР

Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившийся чрезвычайной ситуации". Причина - объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", - говорится в сообщении.

В письме туроператорам также сообщается, что "о возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно".

В ассоциации напомнили, что визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (включая региональные визовые центры) по "техническим причинам" не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Документы могли подать только те заявители, которые освобождены от уплаты консульского сбора. В остальных случаях, в том числе, с целью получения виз под туристические поездки в Болгарию россияне с конца марта обращались в генеральные консульства Болгарии в указанных трех городах.

Кроме того, в Болгарию можно въехать с многократной шенгенский визой.

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Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ВИЗЫ, ПРИОСТАНОВКА


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