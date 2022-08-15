Нефть начинает неделю в минусе, Brent у $97,2 за баррель

Цены на нефть снижаются утром в понедельник из-за опасений по поводу сокращения глобального спроса и увеличения предложения в случае успешных переговоров по ядерной сделке с Ираном, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:02 в понедельник составляет $97,17 за баррель, что на $0,98 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на $1,45, до $98,15 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,19 за баррель, что на $0,9 (0,98%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,25, до $92,09 за баррель.

Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) внес предложение ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила газета Politico.

По данным издания, это предложение вошло в проект документа по итогам 16 месяцев переговоров. Оно, в частности, предусматривает, что "лица, не являющиеся гражданами США", и поддерживающие деловые отношения с иранцами, не включенными в американские санкционные списки, не будут подвергаться санкциям даже в том случае, если их партнеры-иранцы ведут бизнес с теми иранскими структурами или лицами, против которых санкции введены.

Тем временем на прошлой неделе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с - из-за некоторых региональных изменений. Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

Число действующих буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 3 единицы, до 601, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.