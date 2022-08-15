ФБР заявило об угрозах в адрес правоохранителей после обыска в резиденции Трампа

В США после обыска, проведенного в резиденции экс-президента Дональда Трампа, в социальных сетях наблюдается рост угроз сотрудникам правоохранительных органов, говорится в совместном уведомлении ФБР и министерства внутренней безопасности (МВБ), сообщают СМИ.
В предупреждении говорится, что есть угроза взрыва "грязной бомбы" в штаб-квартире ФБР, распространяются призывы к "гражданской войне" и "вооруженному восстанию". При этом у авторов угроз могут быть "конкретные цели, тактика и оружие".
В уведомлении сообщается, что МВБ "выявила многочисленные четко сформулированные угрозы и призывы к целенаправленному убийству судебных, правоохранительных и правительственных чиновников, связанных с обыском в имении Трампа Мар-а-Лаго, включая федерального судью, который утвердил ордер на обыск". Отмечается, что в сети распространяются личные данные правоохранителей - адреса членов их семей.
В документе говорится, что "внутренние экстремисты" могут рассматривать ноябрьские промежуточные выборы как время для эскалации угроз.
По данным телеканала CBS, уведомление было разослано местным и федеральным правоохранительным органам по всей стране поздно вечером в пятницу.
В понедельник вечером Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР.
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