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Дальнее зарубежье 15.08.2022 10:15

ФБР заявило об угрозах в адрес правоохранителей после обыска в резиденции Трампа

В США после обыска, проведенного в резиденции экс-президента Дональда Трампа, в социальных сетях наблюдается рост угроз сотрудникам правоохранительных органов, говорится в совместном уведомлении ФБР и министерства внутренней безопасности (МВБ), сообщают СМИ.

В предупреждении говорится, что есть угроза взрыва "грязной бомбы" в штаб-квартире ФБР, распространяются призывы к "гражданской войне" и "вооруженному восстанию". При этом у авторов угроз могут быть "конкретные цели, тактика и оружие".

В уведомлении сообщается, что МВБ "выявила многочисленные четко сформулированные угрозы и призывы к целенаправленному убийству судебных, правоохранительных и правительственных чиновников, связанных с обыском в имении Трампа Мар-а-Лаго, включая федерального судью, который утвердил ордер на обыск". Отмечается, что в сети распространяются личные данные правоохранителей - адреса членов их семей.

В документе говорится, что "внутренние экстремисты" могут рассматривать ноябрьские промежуточные выборы как время для эскалации угроз.

По данным телеканала CBS, уведомление было разослано местным и федеральным правоохранительным органам по всей стране поздно вечером в пятницу.

В понедельник вечером Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР.

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Тэги: США, ТРАМП, ОБЫСК, УГРОЗЫ


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