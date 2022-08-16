Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $94,25 за баррель

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник после 3%-го падения накануне на сигналах ослабления спроса в Китае и возросших ожиданиях возврата иранского топлива на мировой рынок.
Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство Bloomberg. Ранее представитель иранского МИДа заявил, что основания для подписания соглашения, которое приведет к ослаблению санкций в отношении страны, могут появиться "в ближайшем будущем".
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $94,25 за баррель, что на $0,85 (0,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $3,05 (3,1%), до $95,1 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,85 за баррель, что на $0,56 (0,63%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,68 (2,9%), до $89,41 за баррель.
"Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение макроэкономических прогнозов с учетом слабых статданных из Китая, а также возможность появления на рынке иранской нефти, - отмечает аналитик RHB Investment Bank Bhd Шон Лим. - Однако, если иранская сделка будет заключена, наращивание страной добычи нефти займет некоторое время, поэтому немедленный эффект не будет сильным".
Официальные данные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, - в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в КНР за прошлый месяц, также обнародованные 15 августа, оказались хуже прогнозов экспертов.
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