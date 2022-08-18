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ТЭК 18.08.2022 19:40

Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $96,17 за баррель

Нефть продолжает дорожать в четверг, отыгрывая опубликованные накануне данные о резком сокращении запасов в США.

"Неожиданное и существенное снижение запасов, а также рекордный экспорт нефти из США, подтолкнули рынок вверх в тот момент, когда цены на нефть были на многомесячных минимумах", - отмечает главный аналитик по сырьевым рынкам Oanda Крейг Эрлем.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $96,17 за баррель, что на $2,52 (2,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $2,16 (4,45%), до $90,27 за баррель.

"На повестке дня сейчас сразу несколько факторов, и трейдеры, возможно, решили занять более осторожную позицию, учитывая возможность появления скорых решений относительно ядерной сделки с Ираном", - приводит слова эксперта Market Watch.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 800 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 200 тыс. Экспорт нефти подскочил до исторического максимума, превысив 5 млн баррелей в сутки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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