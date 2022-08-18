Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $96,17 за баррель

Нефть продолжает дорожать в четверг, отыгрывая опубликованные накануне данные о резком сокращении запасов в США.
"Неожиданное и существенное снижение запасов, а также рекордный экспорт нефти из США, подтолкнули рынок вверх в тот момент, когда цены на нефть были на многомесячных минимумах", - отмечает главный аналитик по сырьевым рынкам Oanda Крейг Эрлем.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $96,17 за баррель, что на $2,52 (2,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $2,16 (4,45%), до $90,27 за баррель.
"На повестке дня сейчас сразу несколько факторов, и трейдеры, возможно, решили занять более осторожную позицию, учитывая возможность появления скорых решений относительно ядерной сделки с Ираном", - приводит слова эксперта Market Watch.
Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 800 тыс. баррелей.
Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 200 тыс. Экспорт нефти подскочил до исторического максимума, превысив 5 млн баррелей в сутки.
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