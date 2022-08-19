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Дальнее зарубежье 19.08.2022 19:53

Макрон выразил Путину обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Запорожской АЭС и высказался за скорейшее направление туда экспертов МАГАТЭ.

"Президент республики вновь подчеркнул свою обеспокоенность в связи с рисками, которые ситуация на атомной электростанции Запорожья создает для ядерной надежности и безопасности и поддержал направление на места в кратчайшие сроки миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных между Украиной и ООН", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Российской Федерации уведомил президента республики о своем согласии на развертывание этой миссии и упомянутые условия", - отмечается в документе.

Сообщается, что оба президента вновь обсудят эту тему в ближайшие дни "после обмена мнениями технических групп и перед развертыванием миссии".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ЗАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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