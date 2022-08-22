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Дальнее зарубежье 22.08.2022 21:00

Лавров обсудил с главой МВД Сербии вопросы взаимодействия и координацию усилий на Балканах - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече в понедельник с министром внутренних дел Сербии Александром Вулином двустороннее взаимодействие и ситуацию на Балканах, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Обсуждены вопросы двустороннего и регионального взаимодействия. Констатирована взаимная нацеленность на дальнейшее продвижение российско-сербского стратегического партнерства, плотную координацию усилий по укреплению стабильности и безопасности на Балканах", - говорится в сообщении.

"С учетом недавнего серьезного обострения обстановки в Косово и сохраняющейся там напряженности указано на необходимость урегулирования в крае на основе строгого соблюдения норм международного права, с опорой на резолюцию СБ ООН 1244, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности, законных прав и интересов Сербии", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СЕРБИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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