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СНГ 25.08.2022 01:20

В августе из портов Украины 36 судов вывезли более 746 тыс. тонн продовольствия

Министерство обороны России сообщило, что с начала августа, согласно международным договоренностям, украинские порты покинули 36 судов, которые вывезли свыше 746 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа из украинских портов обеспечен выход 36 сухогрузов, в том числе 19 заблокированных", - сказал в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, этими судами вывезено 746037 тонн продовольствия - 511700 тонн кукурузы, 28850 тонн подсолнечного масла, 50301 тонна муки, 11000 тонн сои, 79172 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14000 тонн сахарной свеклы, 29600 тонн рапса.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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