В Азербайджане зарегистрирована компания Gold Alko с уставным капиталом свыше 2,3 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО "Gold Alko", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 2 млн 319,665 тыс. манатов, она зарегистрирована 2 июня 2022 года.
Официальным представителем общества является Мирдамед Махмудов.
Б.Рустамбеков
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