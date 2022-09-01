Министры финансов G7 обсудят вопрос ограничения цены на нефть из России

Министры финансов стран G7 в предстоящую пятницу обсудят возможность установления предельной цены на российскую нефть, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Министры финансов G7 в пятницу (2 сентября) обсудят тему потолка цен на российскую нефть", - приводит Bloomberg слова Кирби.

Между тем глава Минфина США Джанет Йеллен в среду на брифинге с британским коллегой Надхимом Захави в Вашингтоне заявила, что "значительный прогресс достигнут по плану G7 в отношении потолка цен на российскую нефть", передает Bloomberg.

Со своей стороны, Захави выразил уверенность в том, что предельную цену на нефть из РФ можно реализовать, однако для этого "необходимо делать больше, в том числе получить поддержку плана от большего числа стран". По его словам, ключевыми странами для выполнения плана являются Индия, Турция, ЮАР и Норвегия.

В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.

Газета Financial Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы привлечь их к участию в инициативе, призванной ограничить стоимость продажи нефти Россией. По словам источников FT в официальных кругах США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.