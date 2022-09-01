Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.08 $/bbl +/- WTI 91.64 -5.37 Brent 99.31 -5.78

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.09.2022 00:01

Министры финансов G7 обсудят вопрос ограничения цены на нефть из России

Министры финансов стран G7 в предстоящую пятницу обсудят возможность установления предельной цены на российскую нефть, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Министры финансов G7 в пятницу (2 сентября) обсудят тему потолка цен на российскую нефть", - приводит Bloomberg слова Кирби.

Между тем глава Минфина США Джанет Йеллен в среду на брифинге с британским коллегой Надхимом Захави в Вашингтоне заявила, что "значительный прогресс достигнут по плану G7 в отношении потолка цен на российскую нефть", передает Bloomberg.

Со своей стороны, Захави выразил уверенность в том, что предельную цену на нефть из РФ можно реализовать, однако для этого "необходимо делать больше, в том числе получить поддержку плана от большего числа стран". По его словам, ключевыми странами для выполнения плана являются Индия, Турция, ЮАР и Норвегия.

В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.

Газета Financial Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы привлечь их к участию в инициативе, призванной ограничить стоимость продажи нефти Россией. По словам источников FT в официальных кругах США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: G7, РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


В G7 не отказываются от идеи установления потолка цен на российскую нефть - документ Песков посоветовал лидерам G7 укреплять свой моральный облик Страны G7 будут стремиться ограничивать доходы России, в том числе от продажи золота G7 собирается расширить санкции против оборонного сектора России - Белый дом В Белом доме объявили о намерении стран G7 ограничить доходы РФ от импорта золота Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az