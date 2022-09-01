Министры финансов G7 обсудят вопрос ограничения цены на нефть из России

Министры финансов стран G7 в предстоящую пятницу обсудят возможность установления предельной цены на российскую нефть, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Министры финансов G7 в пятницу (2 сентября) обсудят тему потолка цен на российскую нефть", - приводит Bloomberg слова Кирби.
Между тем глава Минфина США Джанет Йеллен в среду на брифинге с британским коллегой Надхимом Захави в Вашингтоне заявила, что "значительный прогресс достигнут по плану G7 в отношении потолка цен на российскую нефть", передает Bloomberg.
Со своей стороны, Захави выразил уверенность в том, что предельную цену на нефть из РФ можно реализовать, однако для этого "необходимо делать больше, в том числе получить поддержку плана от большего числа стран". По его словам, ключевыми странами для выполнения плана являются Индия, Турция, ЮАР и Норвегия.
В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.
В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.
Газета Financial Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы привлечь их к участию в инициативе, призванной ограничить стоимость продажи нефти Россией. По словам источников FT в официальных кругах США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.
Мишель назвал конструктивной атмосферу встречи с Алиевым и Пашиняном в Брюсселе
В Баку высоко оценили роль главы Евросовета в переговорах Азербайджана и Армении
Япония с 7 сентября увеличит лимит прибывающих в страну туристов до 50 тыс
ГАТ направит свыше 6 млн манатов на проведение рекламных кампаний за рубежом
Минтруда купит свыше 200 квартир в регионах Азербайджана для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Абшеронского района направит около 1,6 млн манатов на ремонтные работы в городе Хырдалан
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Илон Маск наметил до 100 запусков ракеты Falcon 9 в 2023 году
Россия и Иран подтвердили общие усилия по сирийскому урегулированию - МИД РФ
В офисах JPMorgan во Франкфурте прошли обыски по делу о налоговых махинациях
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” завершил летнюю кампанию зрелищным фестивалем
Владельцы карты рассрочки Birbank получат больше кешбэка
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Будь готов к новому сезону!»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ