ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе

Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства при Исполнительной власти города Сумгайыт направит около 2,4 млн манатов на проведение работ по благоустройству в городе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно материалам сайта www.etender.gov.az, для этого подписаны два контракта.

Первый контракт подписан с ООО «Everest Tikinti» на проведение ремонтных работ на территориях микрорайонов, укладку асфальтового покрытия во дворах. Сумма контракта – 1 млн 371,499 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с ООО «Azerenerji Techizat» на проведение работ по благоустройству на улицах, парках и проспектах города. Сумма контракта – 1 млн 5,883 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков