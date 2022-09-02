Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 86.61 -2.94 Brent 92.36 -3.28

Погода в Баку

  ночь день

02.09.2022 10:47

ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе

Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства при Исполнительной власти города Сумгайыт направит около 2,4 млн манатов на проведение работ по благоустройству в городе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно материалам сайта www.etender.gov.az, для этого подписаны два контракта.

Первый контракт подписан с ООО «Everest Tikinti» на проведение ремонтных работ на территориях микрорайонов, укладку асфальтового покрытия во дворах. Сумма контракта – 1 млн 371,499 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с ООО «Azerenerji Techizat» на проведение работ по благоустройству на улицах, парках и проспектах города. Сумма контракта – 1 млн 5,883 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СУМГАЙЫТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az