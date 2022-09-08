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ТЭК 08.09.2022 12:38

SOCAR и TPAO займутся поисками нефти на юге Турции

Компания SOCAR совместно с турецкой TPAO займется поисками залежей нефти в провинции Батман в Юго-Восточной Анатолии (географический регион на юге Турции, на границе с Сирией – ИФ).

«Губернатор провинции Батман Вали Экрем Джанальп провел встречу с официальными лицами SOCAR и TPAO Зекийуллой Керимли и Хамзой Огузханом и был проинформирован о деятельности по разведке нефтяных запасов, которую компании будут проводить в этом регионе», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации изданий, Керимли в ходе встречи сообщил, что компании намерены провести «очень важные буровые работы» в Батмане в рамках соглашения, подписанного между Азербайджаном и Турцией на нефтяном саммите в Стамбуле в марте 2022 года.

«Мы будем счастливы обнаружить нефть в ходе проводимых в этом регионе буровых работ. Наша совместная деятельность по разведке нефти еще больше углубит сотрудничество между двумя странами», - подчеркнул Керимли.

Как сообщалось, президент Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального визита в азербайджанский город Шуша 15 июня 2021 года заявлял, что Азербайджан и Турция обладают богатыми знаниями и опытом, поэтому могут предпринять совместные шаги в области бурения. Он заявил, что обсуждал данный вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который выразил готовность работать в данном направлении.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, SOCAR, НЕФТЬ


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