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Макроэкономика 08.09.2022 22:53

ВВП Украины во II квартале упал на 37,2%

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года упал на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает государственная служба статистики со ссылкой на предварительные данные.

По сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора ВВП снизился на 19,1%.

В первом квартале падение экономики составило 15,1%.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4%, почти до $200 млрд, после спада на 3,8% в 2020 году.

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Тэги: УКРАИНА, ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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