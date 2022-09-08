ВВП Украины во II квартале упал на 37,2%

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года упал на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает государственная служба статистики со ссылкой на предварительные данные.
По сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора ВВП снизился на 19,1%.
В первом квартале падение экономики составило 15,1%.
По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4%, почти до $200 млрд, после спада на 3,8% в 2020 году.
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