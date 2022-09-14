Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 8 месяцев выросли на 20%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2022 года составили 44 млрд 481,2 млн манатов, что на 20% больше показателя 8 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе 2022 года составила 13,2%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-августе 2022 года увеличились на 19,5% - до 4 тыс. 423 манат.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 39 млрд 629,6 млн манатов, что на 20,2% больше показателя за 8 месяцев 2021 года.
Х.Насирзаде
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