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Финансы 14.09.2022 16:32

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 8 месяцев выросли на 20%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2022 года составили 44 млрд 481,2 млн манатов, что на 20% больше показателя 8 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе 2022 года составила 13,2%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-августе 2022 года увеличились на 19,5% - до 4 тыс. 423 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 39 млрд 629,6 млн манатов, что на 20,2% больше показателя за 8 месяцев 2021 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСКОМСТАТ, НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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