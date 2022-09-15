Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник не увидел изменений в позиции России по вопросу Украины, однако считает важным продолжать диалог.
"И я не увидел, чтобы появились новые позиции, но все же разговор друг с другом важен", - заявил Шольц в среду на совместной с находящимся в Берлине с визитом премьером Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции, которую транслировали грузинские телеканалы.
Канцлер отметил, что считает важным также сказать, "что Россия должна уйти из Украины, должна вывести войска из Украины, чтобы миру в регионе был дан шанс, и с каждом днем становится все яснее, что это единственная перспектива и об этом мы должны говорить, и я это и сделал".
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