Выручка Азербайджана в январе-августе от экспорта нефти увеличилась в 1,6 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-августе 2022 года составил 17 млн 983 тыс. 700,5 тонн (номенклатурный код 2709), что на 4,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $13 млрд 724 млн 349,31 тыс. (рост на 61,5%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-августе 2022 года составила 52,29% (65,7% в январе-августе 2021 года - ИФ).
В отчетный период покупателями азербайджанской нефти являлись 26 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 39,1% всего экспорта "черного золота" за январь-август 2022 года.
Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Индия и Израиль.
В числе постоянных покупателей остаются Великобритания, Хорватия, Чехия, Турция, Индия, Вьетнам, Индонезия, Украина.
При этом среди покупателей отсутствуют Китай, Канада и ряд других стран, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году.
Незначительные объемы в январе-августе 2022 года поставлялись в Россию и в Грузию.
Структура экспорта нефти в январе-августе по основным странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в тоннах
|
Выручка в тыс., $
|
Италия
|
7 037 650.87
|
5 291 416.25
|
Индия
|
1 599 696.16
|
1 341 651.25
|
Израиль
|
1 632 481.35
|
1 177 966.64
|
Великобритания
|
926 011.63
|
752 508.07
|
Хорватия
|
685 431.76
|
596 142.40
|
Чехия
|
731 704.74
|
586 135.51
|
Португалия
|
742 648.16
|
546 904.66
|
Испания
|
560 069,44
|
426 066,35
|
Тунис
|
542 863.82
|
408 414.73
|
Украина
|
506 359,30
|
304 578,84
|
Германия
|
351 003,97
|
258 524,91
|
Вьетнам
|
276 344,26
|
247 778,02
|
Швейцария
|
264 864,95
|
232 002,72
|
Таиланд
|
368 473,28
|
231 496,55
|
Индонезия
|
255 406.53
|
220 912.11
|
Ирландия
|
265 248,58
|
203 671,24
|
Румыния
|
260 163,26
|
189 579,67
|
Турция
|
308 085.50
|
173 586.75
|
Австралия
|
156 418,00
|
138 977,88
|
Тайвань (Китайская провинция)
|
138 543,45
|
115 684,58
|
Австрия
|
134 447,20
|
90 016,75
|
Греция
|
107 960.14
|
88 921.01
|
Беларусь
|
84 893,31
|
57 590,07
|
Франция
|
46 300,13
|
43 447,48
|
Россия
|
629.03
|
373.42
|
Грузия
|
1,70
|
1,44
Н.Аббасова
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