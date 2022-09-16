Выручка Азербайджана в январе-августе от экспорта нефти увеличилась в 1,6 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-августе 2022 года составил 17 млн 983 тыс. 700,5 тонн (номенклатурный код 2709), что на 4,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $13 млрд 724 млн 349,31 тыс. (рост на 61,5%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-августе 2022 года составила 52,29% (65,7% в январе-августе 2021 года - ИФ).

В отчетный период покупателями азербайджанской нефти являлись 26 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 39,1% всего экспорта "черного золота" за январь-август 2022 года.

Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Индия и Израиль.

В числе постоянных покупателей остаются Великобритания, Хорватия, Чехия, Турция, Индия, Вьетнам, Индонезия, Украина.

При этом среди покупателей отсутствуют Китай, Канада и ряд других стран, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году.

Незначительные объемы в январе-августе 2022 года поставлялись в Россию и в Грузию.

Структура экспорта нефти в январе-августе по основным странам-покупателям:

Страны Объемы в тоннах Выручка в тыс., $ Италия 7 037 650.87 5 291 416.25 Индия 1 599 696.16 1 341 651.25 Израиль 1 632 481.35 1 177 966.64 Великобритания 926 011.63 752 508.07 Хорватия 685 431.76 596 142.40 Чехия 731 704.74 586 135.51 Португалия 742 648.16 546 904.66 Испания 560 069,44 426 066,35 Тунис 542 863.82 408 414.73 Украина 506 359,30 304 578,84 Германия 351 003,97 258 524,91 Вьетнам 276 344,26 247 778,02 Швейцария 264 864,95 232 002,72 Таиланд 368 473,28 231 496,55 Индонезия 255 406.53 220 912.11 Ирландия 265 248,58 203 671,24 Румыния 260 163,26 189 579,67 Турция 308 085.50 173 586.75 Австралия 156 418,00 138 977,88 Тайвань (Китайская провинция) 138 543,45 115 684,58 Австрия 134 447,20 90 016,75 Греция 107 960.14 88 921.01 Беларусь 84 893,31 57 590,07 Франция 46 300,13 43 447,48 Россия 629.03 373.42 Грузия 1,70 1,44

Н.Аббасова