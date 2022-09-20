София рассчитывает получить из Азербайджана дополнительно 200-300 млн куб.м. газа на предстоящий отопительный сезон

Болгария рассчитывает получить из Азербайджана дополнительно 200-300 млн кубометров газа на предстоящий отопительный сезон, сообщил болгарский министр энергетики Розен Христов.

«Ведутся переговоры с Азербайджаном об увеличении объемов газа, как минимум, на отопительный сезон - еще на 200-300 млн кубометров газа. Есть признаки того, что азербайджанская сторона готова обсудить это предложение», - приводит слова Христова Болгарского телеграфное агентство (БТА).

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Христов выразил надежду на успешное завершение переговоров с азербайджанской стороной.

Болгария имеет действующий с Азербайджаном контракт на поставку газа в объеме 1 млрд кубометров. Однако, фактические объемы поставок ниже, так как отсутствует достаточная инфраструктура. С 1 октября 2022 года планируется запуск интерконнектора Греция-Болгария (IGB), что позволит Софии выйти на закупки азербайджанского газа в рамках объемов, указанных в контракте – 1 млрд кубометров, что составляет треть от потребностей Болгарии. При этом в Софии рассчитывают на получение из Азербайджана дополнительных объемов газа – порядка 0,5-1 млрд кубометров в год.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Болгарию. На начало сентября 2022 года в целом в Болгарию поставлено порядка 555 млн кубометров газа из Азербайджана.

Р.Керимов