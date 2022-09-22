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Бизнес и законодательство 22.09.2022 10:34

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле увеличился на треть

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,4% - до 164,912 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $52 млн 540,1 тыс. (рост на 67,7%).

В январе-июле в Азербайджан также импортировано 295,74 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 31,2%) на сумму $69 млн 826,6 тыс. (спад на 2,1%).

Кроме этого, за отчетный период на 31,2% - до 83,339 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $20 млн 7 тыс. (спад на 24,3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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