Нефть дорожает на опасениях за поставки, Brent у $90,8 за баррель

Цены на нефть поднимаются в четверг днем на опасениях сокращения поставок топлива на мировой рынок и перспективах увеличения спроса в Китае.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:38 подорожали на $0,98 (1,09%) - до $90,81 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1 (1,21%) - до $83,94 за баррель.
Новости об объявлении частичной мобилизации в России спровоцировали беспокойство рынка о том, что предложение российской нефти может оставаться ограниченным в течение более длительного времени.
"Это явная эскалация, повышающая опасения относительно последствий для поставок российских энергоносителей", - отметил стратег ING Уоррен Паттерсон.
"Экономическая неопределенность скорее всего ограничит любое ралли цен на нефть диапазоном в $90-100 за баррель, то есть нефть продолжит торговаться в боковике в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - говорится в отчете аналитиков Sevens Report Research.
"Однако геополитическое влияние событий на Украине останется повышательным фактором, кроме того ОПЕК+ серьезно отстает от целевых показателей добычи", - добавили эксперты.
Также участники рынка оценивают сообщения в СМИ о том, что как минимум три государственных нефтеперерабатывающих предприятия в Китае планируют увеличить загруженность перерабатывающих мощностей на 10% в октябре на ожиданиях увеличения спроса в четвертом квартале.
"Если данные сообщения подтвердятся, это будет серьезный фактор для рынка нефтепродуктов, поскольку предложение может увеличиться примерно на 1 млн баррелей в сутки", - сказал Паттерсон.
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