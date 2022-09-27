Инвестиции в новые нефтегазовые проекты потребуются до середины 2030-х годов - TotalEnergies

Мировым энергетическим компаниям, вероятно, потребуется инвестировать в разработку новых нефтегазовых месторождений как минимум до середины 2030-х годов, чтобы удовлетворить спрос на энергоносители и избежать взлета цен, говорится в сообщении французской TotalEnergies.
По мнению руководства Total, в краткосрочной перспективе траектория глобального спроса на энергоносители не соответствует целям по борьбе с изменением климата из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.
При этом в сообщении отмечается, что недавний скачок цен на нефть и газ повысил важность вопросов энергоэффективности во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Текущий кризис должен стать возможностью для усиления и закрепления мер по энергосбережению и повышению эффективности, поскольку они являются фундаментальной основой любого сценария достижения целей Парижского соглашения", - цитирует сообщение компании MarketWatch.
Total считает, что переход к более экологичному топливу потребует увеличения расходов: инвестиции в низкоуглеродную энергетику должны удвоиться к 2030 году и достичь $1,5 трлн в год.
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