Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 76.71 -2.03 Brent 84.06 -2.09

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.09.2022 20:58

Инвестиции в новые нефтегазовые проекты потребуются до середины 2030-х годов - TotalEnergies

Мировым энергетическим компаниям, вероятно, потребуется инвестировать в разработку новых нефтегазовых месторождений как минимум до середины 2030-х годов, чтобы удовлетворить спрос на энергоносители и избежать взлета цен, говорится в сообщении французской TotalEnergies.

По мнению руководства Total, в краткосрочной перспективе траектория глобального спроса на энергоносители не соответствует целям по борьбе с изменением климата из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

При этом в сообщении отмечается, что недавний скачок цен на нефть и газ повысил важность вопросов энергоэффективности во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Текущий кризис должен стать возможностью для усиления и закрепления мер по энергосбережению и повышению эффективности, поскольку они являются фундаментальной основой любого сценария достижения целей Парижского соглашения", - цитирует сообщение компании MarketWatch.

Total считает, что переход к более экологичному топливу потребует увеличения расходов: инвестиции в низкоуглеродную энергетику должны удвоиться к 2030 году и достичь $1,5 трлн в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЕГАЗ, ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Число действующих нефтегазовых буровых в мире слабо выросло в 2021г Число нефтегазовых установок в мире в августе выросло 4-й месяц подряд - Baker Hughes Число нефтегазовых установок в мире в июне достигло максимума за 14 месяцев Число нефтегазовых установок в мире в январе выросло 3-й месяц подряд - Baker Hughes Число нефтегазовых установок в мире в июне упало 4-й месяц подряд - Baker Hughes Число нефтегазовых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года - Baker Hughes

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az