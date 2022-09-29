Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов

Жилищно-коммунальное производственное объединение города Мингечевир направит около 2,2 млн манатов на капитальный ремонт асфальтового покрытия на улицах города.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт объединение подписало с ООО «ATF».
Стоимость договора - 2 млн 169 тыс. 787,71 манатов.
Н.Аббасова
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