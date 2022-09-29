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Регион 29.09.2022 17:08

Зась обсудил с Пашиняном предварительные итоги работы миссии ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генсек ОДКБ Станислав Зась провели встречу в Ереване, сообщила в четверг пресс-служба Организации.

По данным пресс-службы, Зась проинформировал Пашиняна "о предварительных итогах работы миссии ОДКБ, стороны подробно обсудили ее работу и сложившуюся ситуацию в регионе".

Миссия ОДКБ была направлена в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшегося 13 сентября 2022 года.

"На миссию ОДКБ возлагаются задачи по мониторингу и изучению обстановки на месте в отдельных приграничных районах Республики Армения и выработке предложений относительно дальнейших мер. По итогам работы миссии готовится доклад главам государств - членов ОДКБ о ситуации в регионе (на границе с Азербайджаном - ИФ) и предложения по нормализации обстановки", - сообщила пресс-служба.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОДКБ, ВСТРЕЧА


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