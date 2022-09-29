Нидерланды отозвали экспортную лицензию у Турецкого потока

Нидерланды отозвали экспортную лицензию у оператора проекта газопровода "Турецкомй поток", однако это не повлияет на работу оператора, заявили в проектной компании South Stream Transport B.V.
В компании напомнили, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта материалов, технологий и услуг в Россию.
"В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. - оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", - отмечает South Stream Transport.
Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов со ссылкой на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения).
Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.
"Введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V. В связи с этим снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает", - объясняет проектная компания.
South Stream Transport B.V. имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию ЕС 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а), поскольку газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и, таким образом, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы, уверены в компании.
Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
Магистраль состоит из двух ниток, в сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.
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