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Регион 03.10.2022 12:28

Инфляция в Турции в сентябре вновь ускорилась, превысила 83%

Темпы роста потребительских цен в Турции в сентябре ускорились по итогам шестнадцатого месяца подряд, в результате инфляция превзошла 83%.

Негативными факторами выступают падение курса нацвалюты до исторических минимумов на фоне повышения процентных ставок ЦБ страны, а также рост цен на электричество и газ.

В прошлом месяце цены увеличились на максимальные с июля 1998 года 83,5% в годовом выражении, по данным статистического института страны (Turkstat). В августе инфляция составляла 80,2%.

Стоимость жилья и коммунальных услуг подскочила на 84,7%, транспортных услуг - на 117,7%, энергоносители подорожали на 133%. Продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 93,1%.

Рост потребительских цен в сентябре составил 3,1% относительно предыдущего месяца. В августе показатель равнялся 1,5%.

Лира в понедельник подешевела до 18,562 за доллар США по сравнению с 18,502 по итогам предыдущей торговой сессии. Турецкий фондовый индекс BIST 100 растет на 2,1%, при этом с начала текущего года он подскочил почти на 75%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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